Mercato : Enfant de l'OM, il recale le PSG !

Axel Cornic

Les joueurs ayant porté les couleurs de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain, sont très nombreux. Mais d’autres ont refusé de rejoindre le club rival et c'est notamment le cas de Samir Nasri, qui a révélé avoir été approché par les Parisiens lorsqu’il était encore joueur.

Lors du début du projet QSI, un énorme travail a été opéré aux quatre coins de l’Europe, afin d‘attirer les plus grandes stars. Des Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Edinson Cavani ou encore Neymar et Lionel Messi sont ainsi arrivés. Mais d’autres ont fermé la porte au PSG, surtout à cause de leur passé...

La révélation de Nasri C’est le cas de Samir Nasri, qui au micro de RMC raconte comment le PSG de Leonardo l’avait approché à l’époque. « Leonardo m’avait appelé plus tôt. Il était entraîneur de l’Inter, on discute du club, qui deux ans auparavant avait fait le triplé avec Eto’o, Sneijder etc... Le courant passe super bien. Et il me rappelle un peu plus tard pendant l'été pour me dire : 'Arrête de discuter avec l’Inter, fini'. Je lui dis 'comment ça ?', il me dit qu’il y a quelque chose qui se prépare, qu'il va m'appeler » a expliqué l’ancien de l’OM.