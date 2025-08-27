Surprise, la Ligue 1 plombe le mercato de l’OM !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille est très actif en cette fin de mercato, avec notamment le possible départ d’Adrien Rabiot. Pour le remplacer, les dirigeants phocéens ont d’ailleurs tenté le coup pour Dani Ceballos, avec le Real Madrid qui a ouvert la porte à un possible prêt. Mais cette opération semble avoir pris du plomb dans l’aile...

Tout va se décider dans les prochains jours. Après deux journées de Ligue 1, l’OM doit encore régler quelques chantiers importants et le plus urgent est évidemment au milieu de terrain, où Adrien Rabiot est toujours annoncé sur le départ. Si les choses ne semblent pas s’animer autour du Français, la presse italienne a évoqué un possible retour en Serie A, avec l’AC Milan.

Ceballos ne viendra pas à l’OM ? Il y a encore quelques heures, l’OM semblait avoir déjà trouvé son successeur, avec Dani Ceballos. Mais ce dossier a finalement basculé, puisque plusieurs médias en France comme en Espagne ont annoncé que le joueur aurait finalement décidé de rester au Real Madrid, tournant le dos à Marseille.