Équipe de France : Un coup de tonnerre à cause du PSG ?

Du LOSC au PSG pour une place de titulaire en équipe de France ? Lucas Chevalier a été transféré chez le champion de France et d’Europe à l’intersaison et pourrait bien s’être offert une véritable chance aux yeux de Didier Deschamps pour batailler avec Mike Maignan au sujet du poste de gardien numéro un chez les Bleus.

Le 9 août dernier, le PSG officialisait sa deuxième recrue de l’été en la personne de Lucas Chevalier. Le portier de 23 ans quittait alors son club formateur qu’est le LOSC pour rejoindre le champion d’Europe. Dès sa première sortie, Chevalier soulevait la Supercoupe d’Europe avec le Paris Saint-Germain. Ce transfert à 55M€ bonus compris pourrait le faire changer de dimension à l’échelle mondiale… avec une éventuelle place de numéro un en équipe de France ?

«Il y a une hiérarchie chez les gardiens même si elle peut évoluer» Mike Maignan a hérité de ce rôle depuis la retraite internationale d’Hugo Lloris après la Coupe du monde 2022. Le gardien de l’AC Milan traverse une période sportive en club plus délicate ces derniers mois. Et alors que Lucas Chevalier va continuer à pousser au PSG, Didier Deschamps n’a pas caché qu’il pourrait changer la donne avec l’équipe de France. « Il est là, sur un plan personnel son changement de club l'expose plus. Non pas qu'il n'avait pas de lumière à Lille mais c'est différent au PSG. Il y a une hiérarchie chez les gardiens même si elle peut évoluer ».