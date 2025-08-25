Équipe de France : Une star des Bleus dit stop à Deschamps, c’est terminé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Olivier Giroud a définitivement tourné la page des Bleus. Malgré un retour en force en Ligue 1 avec le LOSC, l'attaquant de 38 ans a confirmé ce dimanche soir en zone mixte, après le succès contre Monaco, que sa carrière internationale était derrière lui, laissant désormais la place à la nouvelle génération.

Olivier Giroud ne pouvait pas rêver meilleur début de saison pour son retour en Ligue 1. Débarqué cet été au LOSC, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France n’a pas traîné avant de débloquer son compteur de buts, trouvant la faille dès la 11e minute lors de la 1ère journée face à Brest le week-end dernier et a récidivé ce dimanche soir, apparaissant cette fois-ci comme le sauveur en marquant l’unique but du match contre l’AS Monaco (1-0), offrant la victoire aux Dogues.

« Pour moi c'est fini » L’ancien attaquant d’Arsenal semble éternel, et certains l’imaginent déjà faire son retour en Bleu, cinq mois après l’annonce de sa retraite internationale. Un sujet sur lequel l’attaquant de 38 ans est très clair. « Non, comme je l'ai déjà dit, j'ai reçu un superbe hommage en mars. J'ai été très ému, très touché, je me suis senti privilégié. Pour moi c'est fini », a indiqué Olivier Giroud en zone mixte, rapporté par L’Équipe.