Kylian Mbappé, le malaise surprise !

Pierrick Levallet

En signant au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a réalisé son rêve. L’attaquant de 26 ans s’est rapidement intégré dans le vestiaire, même si son adaptation a été plus longue que prévu. Son éclosion a cependant coïncidé avec les déclins de Vinicius Jr et Jude Bellingham, qui ont vécu un certain malaise la saison passée.

L’été dernier, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses rêves d’enfance. L’attaquant de 26 ans a profité de la fin de son contrat au PSG pour signer libre au Real Madrid. L’adaptation du champion du monde 2018 a mis plus de temps que prévu, mais son éclosion a mis tout le monde d’accord. Sacré Pichichi et Soulier d’or, le capitaine de l’équipe de France était incontestablement le meilleur joueur du Real Madrid la saison passée.

Mbappé à l'origine du malaise de Vinicius Jr et Bellingham ? Comme le rapporte SPORT, Kylian Mbappé a fait preuve d’humilité lorsqu’il est arrivé dans la capitale espagnole. Le natif de Bondy ne voulait pas être le centre de l’attention au Real Madrid. L’international français a finalement trouvé sa place dans le vestiaire. Mais sa montée en puissance a coïncidé avec les déclins de Vinicius Jr et Jude Bellingham. Les deux stars ont vécu un malaise la saison dernière, chose qui a surpris le Real Madrid.