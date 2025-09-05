Kylian Mbappé, le malaise surprise !

En signant au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a réalisé son rêve. L’attaquant de 26 ans s’est rapidement intégré dans le vestiaire, même si son adaptation a été plus longue que prévu. Son éclosion a cependant coïncidé avec les déclins de Vinicius Jr et Jude Bellingham, qui ont vécu un certain malaise la saison passée.
L’été dernier, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses rêves d’enfance. L’attaquant de 26 ans a profité de la fin de son contrat au PSG pour signer libre au Real Madrid. L’adaptation du champion du monde 2018 a mis plus de temps que prévu, mais son éclosion a mis tout le monde d’accord. Sacré Pichichi et Soulier d’or, le capitaine de l’équipe de France était incontestablement le meilleur joueur du Real Madrid la saison passée.
Mbappé à l'origine du malaise de Vinicius Jr et Bellingham ?
Comme le rapporte SPORT, Kylian Mbappé a fait preuve d’humilité lorsqu’il est arrivé dans la capitale espagnole. Le natif de Bondy ne voulait pas être le centre de l’attention au Real Madrid. L’international français a finalement trouvé sa place dans le vestiaire. Mais sa montée en puissance a coïncidé avec les déclins de Vinicius Jr et Jude Bellingham. Les deux stars ont vécu un malaise la saison dernière, chose qui a surpris le Real Madrid.
Le Real Madrid compte sur ses trois stars
Les dirigeants madrilènes ne s’attendaient en effet pas à voir le Brésilien et l’Anglais baisser en régime après l’arrivée de Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti a néanmoins été contraint de changer ses plans pour intégrer l’ancien du PSG dans son effectif, ce qui a lourdement impacté ses deux coéquipiers. Si Florentino Pérez considère désormais le Français comme la tête du projet, Vinicius Jr et Jude Bellingham resteraient des joueurs importants, que les Merengue espéreraient revoir à leur meilleur niveau. À voir si Xabi Alonso parviendra à trouver la solution pour faire cohabiter tout ce beau monde, là où Carlo Ancelotti a échoué.