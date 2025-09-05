Kylian Mbappé, le grand changement !

Pierrick Levallet

L’équipe de France reprend du service ce vendredi soir contre l’Ukraine. Kylian Mbappé retrouve donc ses fonctions de capitaine de la sélection. L’attaquant du Real Madrid a d’ailleurs évoluer dans ce rôle. La star de 26 ans aurait enfin pris toute la dimension du brassard des Bleus, ce qui ferait une grande différence.

Après un début de saison réussi avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a retrouvé l’équipe de France. L’attaquant de 26 ans a repris ses fonctions de capitaine des Bleus pour la rassemblement de ce mois de septembre, pour les matchs contre l’Ukraine (ce vendredi soir) et contre l’Islande (mardi 9 septembre). Et au sein de la sélection, on aurait observé un grand changement chez le natif de Bondy.

Mbappé a évolué en tant que capitaine de l'équipe de France Comme le rapporte L’Equipe, Kylian Mbappé aurait en effet pris en maturité pour éviter de reproduire les erreurs du passé. Le capitaine de l’équipe de France aurait évolué dans ce rôle six mois après un Final Four de Ligue des nations. La star du Real Madrid aurait enfin pris conscience de toute la dimension du brassard, qu’il n’avait pourtant jamais considéré comme un fardeau.