Le nouveau Mbappé signe au PSG, l’énorme annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Et si le PSG avait déjà trouvé le remplaçant de Kylian Mbappé ? La question se pose effectivement depuis le départ du capitaine des Bleus en 2024. Luis Enrique ne cesse d'affirmer que sa volonté n'était pas de remplacer numériquement le crack de Bondy. Mais force est de constater que Désiré Doué commence toutefois à assumer ce rôle.

Durant l'été qui a vu le PSG se séparer de Kylian Mbappé, c'est un autre crack français qui a débarqué à Paris à savoir Désiré Doué. Le jeune crack du Stade Rennais s'est engagé pour 50M€, hors bonus, et a rapidement justifié cet investissement. En effet, à l'image de sa finale exceptionnelle en Ligue des champions contre l'Inter Milan (5-0) conclut avec un doublé et une passe décisive, Désiré Doué est entré dans une nouvelle dimension qui lui a permis d'intégrer le groupe de l'équipe de France en mars dernier, pour ne plus le quitter.

Doué, le nouveau Mbappé ? D'ailleurs, chez les Bleus, le numéro 14 du PSG a rapidement fait l'unanimité, au point de rappeler de vieux souvenirs au sin du groupe. Et pour cause, la capacité d'intégrer les codes du très haut niveau de Désiré Doué est semblable à celle d'un Kylian Mbappé d'après un très bon connaisseur des deux phénomènes cité par L'EQUIPE : « Quand tu les vois, oui, il y a quelque chose de commun : ce sont tous les deux des robots. Comme s'ils étaient hermétiques à toute pression. Qu'ils étaient nés pour être là ».