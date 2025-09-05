Le nouveau Mbappé signe au PSG, l’énorme annonce !

Et si le PSG avait déjà trouvé le remplaçant de Kylian Mbappé ? La question se pose effectivement depuis le départ du capitaine des Bleus en 2024. Luis Enrique ne cesse d'affirmer que sa volonté n'était pas de remplacer numériquement le crack de Bondy. Mais force est de constater que Désiré Doué commence toutefois à assumer ce rôle.
Durant l'été qui a vu le PSG se séparer de Kylian Mbappé, c'est un autre crack français qui a débarqué à Paris à savoir Désiré Doué. Le jeune crack du Stade Rennais s'est engagé pour 50M€, hors bonus, et a rapidement justifié cet investissement. En effet, à l'image de sa finale exceptionnelle en Ligue des champions contre l'Inter Milan (5-0) conclut avec un doublé et une passe décisive, Désiré Doué est entré dans une nouvelle dimension qui lui a permis d'intégrer le groupe de l'équipe de France en mars dernier, pour ne plus le quitter.
Doué, le nouveau Mbappé ?
D'ailleurs, chez les Bleus, le numéro 14 du PSG a rapidement fait l'unanimité, au point de rappeler de vieux souvenirs au sin du groupe. Et pour cause, la capacité d'intégrer les codes du très haut niveau de Désiré Doué est semblable à celle d'un Kylian Mbappé d'après un très bon connaisseur des deux phénomènes cité par L'EQUIPE : « Quand tu les vois, oui, il y a quelque chose de commun : ce sont tous les deux des robots. Comme s'ils étaient hermétiques à toute pression. Qu'ils étaient nés pour être là ».
«Quand tu les vois, oui, il y a quelque chose de commun»
Son ancien entraîneur au Stade Rennais, Julien Stephan, partage d'ailleurs cette analyse au sujet la capacité d'adaptation express de Désiré Doué. « C'est quelqu'un de très intelligent avec une grosse capacité d'analyse. C'est un des raisons pour lesquelles il s'adapte si vite. Mais je pense également que c'est quelqu'un qui se nourrit des challenges et qui n'a peur de rien, qui ne doute pas et qui perçoit chaque challenge comme une opportunité de démontrer son talent », assure-t-il lui aussi à L'EQUIPE.