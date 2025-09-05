PSG : Transfert à 63M€, il jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris Saint-Germain a frappé fort sur le marché des transferts en s’offrant Illia Zabarnyi pour 63M€. Le défenseur ukrainien de 23 ans arrive en provenance de Bournemouth et pourrait concurrencer directement Marquinhos. En marge du match contre l'équipe de France, il a livré ses premières impressions sur son nouveau défi.

Illia Zabarnyi a quitté Bournemouth cet été pour rejoindre le PSG. Le club de la capitale a déboursé 63M€ afin de s’attacher les services du défenseur central de 23 ans. International ukrainien, il compte déjà plusieurs saisons d’expérience en Premier League et s’est imposé comme un titulaire régulier avec Bournemouth.

Zabarnyi face à la presse Son arrivée vise à renforcer la concurrence et à offrir davantage de solutions à Luis Enrique. Zabarnyi sera également l’un des joueurs à surveiller lors de la rencontre entre la France et l’Ukraine, programmée ce vendredi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. En marge de ce match, Zabarnyi est revenu sur son transfert au PSG.