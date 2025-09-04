PSG - Ballon d’Or : La panique annoncée pour Dembélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 22 septembre prochain, le monde du football assistera probablement au sacre d’Ousmane Dembélé, lui qui est annoncé comme le grand favori de cette édition 2025 du Ballon d’Or. Néanmoins, pour certains observateurs comme Florent Gautreau, cette course au Ballon d’Or pèse dans l’esprit de la star du PSG sur ce début de saison.

Trois ans après Karim Benzema, un Français pourrait de nouveau remporter le Ballon d’Or. Auteur d’une saison étincelante avec le PSG, Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions que ce dernier a remporté avec Paris, mais également meilleur joueur de Ligue 1. Nul doute que le numéro 10 du PSG est le grand favori de cette édition 2025, même si pour certains observateurs, cette course effrénée lui pèse dans la tête.

« Il est perturbé par ça » « Je me suis dit qu’il faut qu’on arrête avec le Ballon d’Or. J’ai l’impression que ça lui est tellement rentré dans la tête qu’il n’est plus tout à fait le même homme, le même joueur, qu’il est en mode stats et qu’il est perturbé par ça. Il faut en finir. Miraculeusement, la date du Ballon d’Or c’est le 22 septembre, ça sera réglé relativement vite. Encore faut-il pour que ça règle le problème de Dembélé qu’il le gagne », a ainsi analysé le journaliste Florent Gautreau au micro de l’After Foot ce mercredi soir.