PSG - Ballon d’Or : La panique annoncée pour Dembélé !

Le 22 septembre prochain, le monde du football assistera probablement au sacre d’Ousmane Dembélé, lui qui est annoncé comme le grand favori de cette édition 2025 du Ballon d’Or. Néanmoins, pour certains observateurs comme Florent Gautreau, cette course au Ballon d’Or pèse dans l’esprit de la star du PSG sur ce début de saison.
Trois ans après Karim Benzema, un Français pourrait de nouveau remporter le Ballon d’Or. Auteur d’une saison étincelante avec le PSG, Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions que ce dernier a remporté avec Paris, mais également meilleur joueur de Ligue 1. Nul doute que le numéro 10 du PSG est le grand favori de cette édition 2025, même si pour certains observateurs, cette course effrénée lui pèse dans la tête.
« Il est perturbé par ça »
« Je me suis dit qu’il faut qu’on arrête avec le Ballon d’Or. J’ai l’impression que ça lui est tellement rentré dans la tête qu’il n’est plus tout à fait le même homme, le même joueur, qu’il est en mode stats et qu’il est perturbé par ça. Il faut en finir. Miraculeusement, la date du Ballon d’Or c’est le 22 septembre, ça sera réglé relativement vite. Encore faut-il pour que ça règle le problème de Dembélé qu’il le gagne », a ainsi analysé le journaliste Florent Gautreau au micro de l’After Foot ce mercredi soir.
« Ça lui est rentré dans la tête et il faut que ça lui sorte rapidement »
« S’il ne l’a pas, ça va susciter un autre problème qui sera une déception difficile à digérer. Mais je trouve que ce sujet, ce lobbying qui n’est pas simple puisqu’au sein du PSG c’est Dembélé qui le mérite mais je le dis Hakimi le mérite aussi, poursuit Florent Gautreau. Donc c’est compliqué dans un club. Je pense sincèrement que si Hakimi était Ballon d’Or, ça serait mérité notamment par son influence. Le fait est que ça pose des problèmes potentiellement au PSG, à Dembélé. Je pense que le Ballon d’Or et cette dinguerie autour du Ballon d’Or déstabilise les joueurs. Je dis passons à autre chose, je lui souhaite de l’avoir car sinon derrière on aura un autre souci. En gros, j’en peux plus du Ballon d’Or, de ces débats sur qui il le mérite. Ça lui est rentré dans la tête et il faut que ça lui sorte rapidement pour qu’on passe à autre chose et qu’on retrouve le Dembélé de la saison dernière. »