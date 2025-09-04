Donnarumma : La grosse erreur du PSG dévoilée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, Luis Enrique a décidé de changer de gardien au PSG. Le club parisien a ainsi misé sur Lucas Chevalier, qui dispose d’un profil plus adapté aux exigences du coach espagnol. Ancien entraîneur des gardiens de l’AC Milan, Alfredo Magni ne comprend pas ce problème de « profil » attribué à son ancien protégé Gianluigi Donnarumma.

Au cours de ce mercato estival, le PSG a bouclé deux grosses arrivées. Avec Illya Zabarnyi et Lucas Chevalier, le club de la capitale s’est renforcé à des postes clés. Malgré une énorme saison réalisée par Gianluigi Donnarumma, Luis Enrique a souhaité disposer d’un profil de gardien différent. Le Français est considéré comme une amélioration vis-à-vis de l’Italien, surtout dans le jeu au pied.

Le PSG change de gardien Luis Enrique lui, a confirmé qu’il s’agissait d’une question de profil : « Ce sont toujours des décisions difficiles à prendre. Je ne peux que parler en bien de Donnarumma. Gigio est l’un des meilleurs joueurs à son poste sans aucun doute. Il est encore une meilleure personne, mais on cherchait un profil de gardien différent. Mon objectif est d’améliorer l’équipe. C’est ma décision et le club me soutient », lâchait ainsi l’entraîneur du PSG. Ancien entraîneur des gardiens de l’AC Milan, Alfredo Magni est revenu sur ce cas Donnarumma.