Donnarumma : La grosse erreur du PSG dévoilée !

Cet été, Luis Enrique a décidé de changer de gardien au PSG. Le club parisien a ainsi misé sur Lucas Chevalier, qui dispose d’un profil plus adapté aux exigences du coach espagnol. Ancien entraîneur des gardiens de l’AC Milan, Alfredo Magni ne comprend pas ce problème de « profil » attribué à son ancien protégé Gianluigi Donnarumma.
Au cours de ce mercato estival, le PSG a bouclé deux grosses arrivées. Avec Illya Zabarnyi et Lucas Chevalier, le club de la capitale s’est renforcé à des postes clés. Malgré une énorme saison réalisée par Gianluigi Donnarumma, Luis Enrique a souhaité disposer d’un profil de gardien différent. Le Français est considéré comme une amélioration vis-à-vis de l’Italien, surtout dans le jeu au pied.
Le PSG change de gardien
Luis Enrique lui, a confirmé qu’il s’agissait d’une question de profil : « Ce sont toujours des décisions difficiles à prendre. Je ne peux que parler en bien de Donnarumma. Gigio est l’un des meilleurs joueurs à son poste sans aucun doute. Il est encore une meilleure personne, mais on cherchait un profil de gardien différent. Mon objectif est d’améliorer l’équipe. C’est ma décision et le club me soutient », lâchait ainsi l’entraîneur du PSG. Ancien entraîneur des gardiens de l’AC Milan, Alfredo Magni est revenu sur ce cas Donnarumma.
« Je peux garantir que Gianluigi sait le faire »
« Si Luis Enrique lui reproche, par exemple, de ne pas savoir jouer le ballon et faire les bons choix collectivement, je peux garantir que Gianluigi sait le faire. Il connaît le jeu, il a eu beaucoup d'entraîneurs et préparateurs. S'il n'est pas capable de passer rapidement le ballon à moyenne ou longue distance pour trouver la supériorité numérique selon une certaine unité de temps, on y travaille. On renforce les chevilles et les choses iront mieux. Il a les capacités pour répondre à toutes les demandes, je ne comprends pas pourquoi il continue de recevoir certaines critiques. Il a le talent pour apprendre rapidement ce qui lui est proposé, à condition que ce qui lui est proposé soit établi à travers une certaine progression », a ainsi confié Magni auprès d’Eurosport, lui qui a côtoyé Donnarumma chez les Rossoneri.