Arrivé cet été au PSG en provenance de Bournemouth, Illya Zabarnyi est promis à un bel avenir au poste de défenseur central. Pilier de la sélection ukrainienne, le joueur de 23 ans est un patriote engagée pour son pays, attaqué par la Russie depuis plusieurs années. Ancien dirigeant du Dynamo Kiev, Anatolii Volk est revenu sur le caractère engagé du néo-Parisien.

Il s’agit du gros transfert du PSG cet été. En déboursant 66M€ bonus compris auprès de Bournemouth, le club parisien s’est attaché les services d’Illya Zabarnyi. L’international Ukrainien de 23 ans est considéré comme un défenseur central très prometteur, lui qui est désormais amené à prendre la succession de Marquinhos dans l’axe droit de la défense des champions d’Europe.

Illya Zabarnyi, un défenseur engagé Cependant, en le recrutant cet été, le PSG est contraint de gérer une situation peu commode : la cohabitation entre son nouveau défenseur et Matvey Safonov, quant à lui international Russe. Récemment, Illya Zabarnyi a donné le ton concernant sa relation avec le gardien parisien. « Les Russes sont des agresseurs qui tentent en vain de détruire la liberté et l'indépendance de l'Ukraine. La guerre continue, et je n'entretiens aucune relation avec les Russes. Quant à mon coéquipier, je dois interagir avec lui à un niveau professionnel à l'entraînement et je remplirai mes obligations envers le club, a tout de même poursuivi le défenseur désignant Safonov. Pendant que la guerre continue, je soutiens pleinement l'isolement complet du football russe dans le monde », confiait Zabarnyi.