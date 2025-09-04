PSG - Dembélé : La comparaison inattendue avec Zinedine Zidane !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que l’équipe de France va affronter l’Ukraine et l’Islande, Ousmane Dembélé ne devrait pas jouer. En effet, le numéro 10 du PSG est diminué physiquement. Pour autant, ce n’est pas pour cela qu’il a quitté le groupe de Didier Deschamps. Alors que ça a pu en étonner certains, une folle comparaison avec Zinedine Zidane a été annoncée.

Une question se pose actuellement avec Ousmane Dembélé. Pourquoi reste-t-il avec l’équipe de France ? Touché physiquement face à Toulouse, le joueur du PSG a malgré tout rejoint Clairefontaine et il n’a toujours pas quitté le groupe de Didier Deschamps. Une situation qui interpelle, mais Vikash Dhorasoo a peut-être une explication pour le cas Dembélé.

« C’est parce qu’il est incontournable qu’il reste » Sur le plateau de L’Equipe de Greg, l’ancien international français a donc réagi à la situation d’Ousmane Dembélé. « Moi je dis que c’est parce qu’il est incontournable qu’il reste aussi. Peu importe s’il jouera ou pas. Il fait partie du groupe, c’est un joueur ultra important. On conserve donc un joueur ultra important », a alors expliqué Dhorasoo.