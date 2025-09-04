PSG - Dembélé : La comparaison inattendue avec Zinedine Zidane !

Alors que l’équipe de France va affronter l’Ukraine et l’Islande, Ousmane Dembélé ne devrait pas jouer. En effet, le numéro 10 du PSG est diminué physiquement. Pour autant, ce n’est pas pour cela qu’il a quitté le groupe de Didier Deschamps. Alors que ça a pu en étonner certains, une folle comparaison avec Zinedine Zidane a été annoncée.
Une question se pose actuellement avec Ousmane Dembélé. Pourquoi reste-t-il avec l’équipe de France ? Touché physiquement face à Toulouse, le joueur du PSG a malgré tout rejoint Clairefontaine et il n’a toujours pas quitté le groupe de Didier Deschamps. Une situation qui interpelle, mais Vikash Dhorasoo a peut-être une explication pour le cas Dembélé.
« C’est parce qu’il est incontournable qu’il reste »
Sur le plateau de L’Equipe de Greg, l’ancien international français a donc réagi à la situation d’Ousmane Dembélé. « Moi je dis que c’est parce qu’il est incontournable qu’il reste aussi. Peu importe s’il jouera ou pas. Il fait partie du groupe, c’est un joueur ultra important. On conserve donc un joueur ultra important », a alors expliqué Dhorasoo.
« Zidane est là mais ne joue pas »
C’est ensuite que Vikash Dhorasoo a fait un parallèle avec Zinedine Zidane, confiant : « Mes deux premières sélections en équipe de France, Zinedine Zidane est là mais ne joue pas. Les deux fois. Il est là du début à la fin parce que c’est Zidane, qu’il est important pour le groupe. Et il y avait certainement une grosse pression de la Juve pour le récupérer ».