Le PSG éjecte un champion du Monde : «Il fallait que je parte»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancienne figure emblématique du PSG version QSI et vainqueur de la Coupe du Monde avec l'équipe de France en 2018, Blaise Matuidi avait été poussé au départ par les dirigeants parisiens un an auparavant. L'ancien milieu de terrain défensif s'était d'ailleurs livré sur les coulisses de son départ assez soudain du PSG.

Considéré comme un espoir prometteur du football français au moment de sa signature au PSG à l'été 2011 en provenance de l'ASSE, à l'aube du grand projet QSI dans la capitale, Blaise Matuidi a été l'une des grandes figures de la montée en puissance du club de la capitale ces dernières années. Mais l'histoire s'est subitement arrêtée en 2017 pour l'ancien milieu de terrain tricolore, qui avait été poussé vers la sortie par le PSG.

« On m'a fait comprendre qu'il fallait que je parte » Transféré à la Juventus Turin, Matuidi n'entrait plus dans les plans des dirigeants parisiens comme il le confiait sur RMC Sport en 2019 : « Je ne dirais pas qu'on m'a fait comprendre qu'il fallait que je parte... On m'a dit que je pouvais rester, mais je n'ai pas senti l'envie du club de me garder », indiquait Matuidi.