«Je ne comprends pas...» : Une star du PSG au cœur d’un problème à l’étranger

Marquinhos s'apprête à connaître sa 100e sélection avec le Brésil, à l’occasion du match contre le Chili dans la nuit de jeudi à vendredi. Malgré cette solide expérience, le défenseur du PSG reste en quête de reconnaissance dans son pays natal. Pour Ricardo, seul un sacre en Coupe du monde lui permettra de faire l’unanimité chez lui, ce que regrette Cris, ancien de l’OL.

Légende du Paris SG, Marquinhos n’est pas (encore) prophète en son pays. Pourtant, ce n’est pas l’expérience qui manque pour le défenseur de 31 ans, qui va connaître sa 100e sélection avec le Brésil face au Chili, dans la nuit de jeudi à vendredi en match de qualifications pour le prochain Mondial. Pour Ricardo, passé notamment par le PSG, l’absence de Coupe du monde dans le palmarès de son compatriote lui porte préjudice.

« Le gros problème c'est qu'il n'a pas gagné la Coupe du Monde » « Le gros problème c'est qu'il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Au Brésil, on ne juge que là-dessus. La Copa America ou les JO, c'est pour rigoler. Tant qu'il ne gagnera pas le Mondial, les Brésiliens seront un peu sceptiques à son sujet, c'est comme ça », confie Ricardo, dans des propos accordés à L’Équipe.