«J’ai demandé à partir», un grand nom du PSG balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti du PSG à l'été 2018 en direction de l'AS Rome, Javier Pastore ne se sentait plus d'évoluer au sein du club de la capitale. L'ancien meneur de jeu argentin raconte que le président Nasser Al-Khelaïfi a pourtant tout fait pour le retenir au PSG, mais Pastore ne se sentait plus au niveau et voulait tourner la page.

Premier grand nom recruté par les propriétaires du PSG juste après le rachat du club à l'été 2011, Javier Pastore a marqué de son empreinte les premières années du projet QSI. L'ancien meneur de jeu argentin a ensuite subi de plein fouet l'arrivée de nouvelles stars comme Neymar à l'été 2017 au PSG, et il avait donc décidé de lui-même de s'en aller comme il l'a raconté en mars dernier dans l'émission Oh My Goal.

Pastore et son départ du PSG « Je ne voulais pas partir, sincèrement. Mon coeur voulait rester ici. C'était la meilleure aventure, de faire 12 ou 15 ans au PSG, de continuer à jouer avec Neymar, Mbappé, Messi, de dire à mes enfants "Oui, j'ai fini ma carrière comme ça..."C'était le meilleur cadeau », confie Javier Pastore, que le président du PSG avait pourtant tenté de retenir. En vain.