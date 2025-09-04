AccueilPSG

PSG : Retrouvailles avec Mbappé, le cauchemar recommence ?

Ce vendredi soir en Pologne, l’équipe de France affronte l’Ukraine à Wroclaw dans le cadres des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Arrivé cet été au PSG, Illya Zabarnyi va retrouver certains de ses coéquipiers parisiens, mais également un certain Kylian Mbappé, contre qui le défenseur avait vécu un cauchemar lors de sa première sélection.

L’équipe de France est officiellement de retour ! La bande à Kylian Mbappé se sait attendue au tournant sur les prochains mois de compétition avec en ligne de mire, la Coupe du monde 2026 aux États-Unis. Le périple des Bleus démarre dès ce vendredi soir avec la première rencontre des qualifications pour la compétition face à l’Ukraine.

Illya Zabarnyi face à ses coéquipiers

Une rencontre délocalisée en Pologne en raison de la guerre opposant l’Ukraine à la Russie. Ce match sera également l’occasion pour Illya Zabarnyi, qui a connu un gros transfert au PSG cet été, d’affronter certains de ses nouveaux coéquipiers comme Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Lucas Hernandez, Désiré Doué, ou encore potentiellement Lucas Chevalier.

Un cauchemar à effacer

Comme le rapporte le Parisien, désormais doté d’un nouveau statut, Illya Zabarnyi souhaitera briller face à la bande à Mbappé. Et pour cause, lors de sa toute première sélection avec l’Ukraine, le nouveau défenseur du PSG avait encaissé sept buts lors d’un match amicale en 2020 (7-1), avec notamment un doublé d’Olivier Giroud, un but d’Antoine Griezmann, et évidemment, un but de Kylian Mbappé.

