PSG : Retrouvailles avec Mbappé, le cauchemar recommence ?

Ce vendredi soir en Pologne, l’équipe de France affronte l’Ukraine à Wroclaw dans le cadres des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Arrivé cet été au PSG, Illya Zabarnyi va retrouver certains de ses coéquipiers parisiens, mais également un certain Kylian Mbappé, contre qui le défenseur avait vécu un cauchemar lors de sa première sélection.

L’équipe de France est officiellement de retour ! La bande à Kylian Mbappé se sait attendue au tournant sur les prochains mois de compétition avec en ligne de mire, la Coupe du monde 2026 aux États-Unis. Le périple des Bleus démarre dès ce vendredi soir avec la première rencontre des qualifications pour la compétition face à l’Ukraine.

Illya Zabarnyi face à ses coéquipiers Une rencontre délocalisée en Pologne en raison de la guerre opposant l’Ukraine à la Russie. Ce match sera également l’occasion pour Illya Zabarnyi, qui a connu un gros transfert au PSG cet été, d’affronter certains de ses nouveaux coéquipiers comme Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Lucas Hernandez, Désiré Doué, ou encore potentiellement Lucas Chevalier.