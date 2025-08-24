Transfert à 63M€ au PSG : Un malaise éclate sur les réseaux sociaux !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a décidé de mettre le paquet pour se renforcer en défense centrale. Le club de la capitale s’est offert Illia Zabarnyi contre un chèque de 63M€, mais cela a provoqué une sorte de malaise. En effet, l’Ukrainien suit tous ses nouveaux coéquipiers sur les réseaux, mais pas le gardien russe Matvey Safonov.

Contrairement à d’autres, le PSG ne s’est pas montré très actif cet été sur le mercato, notamment au niveau des achats. Le club de la capitale n’a apporté que trois retouches à son effectif, puisque seulement Renato Marin, Illia Zabarnyi et Lucas Chevalier ont posé leurs valises à Paris.

63M€ pour Zabarnyi Le PSG n’a recruté que trois joueurs, mais il a tout de même dépensé pas mal d’argent. Lucas Chevalier a par exemple coûté 40M€ à Paris, auxquels peuvent s’ajouter 15M€ de bonus. Illia Zabarnyi est lui arrivé contre un chèque de 63M€ avec 3M€ de potentiels bonus. Enfin, Renato Marin n’a rien coûté au champion de France, car il a été recruté gratuitement après la fin de son contrat avec l’AS Rome.