Transfert à 63M€ au PSG : Un malaise éclate sur les réseaux sociaux !

Cet été, le PSG a décidé de mettre le paquet pour se renforcer en défense centrale. Le club de la capitale s’est offert Illia Zabarnyi contre un chèque de 63M€, mais cela a provoqué une sorte de malaise. En effet, l’Ukrainien suit tous ses nouveaux coéquipiers sur les réseaux, mais pas le gardien russe Matvey Safonov.
Contrairement à d’autres, le PSG ne s’est pas montré très actif cet été sur le mercato, notamment au niveau des achats. Le club de la capitale n’a apporté que trois retouches à son effectif, puisque seulement Renato Marin, Illia Zabarnyi et Lucas Chevalier ont posé leurs valises à Paris.
63M€ pour Zabarnyi
Le PSG n’a recruté que trois joueurs, mais il a tout de même dépensé pas mal d’argent. Lucas Chevalier a par exemple coûté 40M€ à Paris, auxquels peuvent s’ajouter 15M€ de bonus. Illia Zabarnyi est lui arrivé contre un chèque de 63M€ avec 3M€ de potentiels bonus. Enfin, Renato Marin n’a rien coûté au champion de France, car il a été recruté gratuitement après la fin de son contrat avec l’AS Rome.
Un malaise entre Zabarnyi et Safonov
Contrairement à Lucas Chevalier et Renato Marin, le transfert d’Illia Zabarnyi a fait naître quelques interrogations. En effet, de nombreux observateurs se demandaient si la cohabitation allait être possible entre l’Ukrainien et Matvey Safonov qui est Russe, alors que leurs deux pays sont en guerre depuis quelques années. Selon Le Parisien, il y aurait une sorte de malaise entre les deux. En effet, le défenseur central ne suit pas le portier sur Instagram, alors qu’il suit tous ses autres coéquipiers. Un détail qui veut peut-être dire beaucoup.