Le PSG vire un joueur : Le coup de fil qui ne passe pas !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après le rachat du PSG par les investisseurs qataris en 2011, Salvatore Sirigu avait réussi à s'imposer comme le numéro 1 indiscutable durant plusieurs années au poste de gardien. Mais les choses se sont ensuite compliquées pour l'international italien qui a été poussé au départ à l'été 2017, et Sirigu regrette amèrement l'attitude des dirigeants du PSG.

Bien avant le règne de Gianluigi Donnarumma qui a tout récemment quitté le PSG pour prendre la direction de Manchester City, le projet QSI avait débuté en 2011 avec un autre portier italien : Salvatore Sirigu. Arrivé de Palerme après le rachat du club de la capitale par le Qatar, il s'était rapidement imposé comme le titulaire indiscutable du poste devant Nicolas Douchez, et ce jusqu'en 2015. Cet été-là, le PSG avait décidé de recruter Kevin Trapp, et les choses s'étaient alors compliquées pour Sirigu qui a peu à peu été poussé vers la sortie...

« J'ai toujours fermé ma gueule » Interrogé dans le Canal Football Club en novembre 2017, soit quatre mois après son départ forcé au PSG, Salvatore Sirigu affichait un sentiment amer : « Je n'étais pas content parce que, peut-être, je méritais un peu mieux. J'ai toujours fermé ma gueule, je n'ai pas cédé aux provocations et aux polémiques. Je me suis dit qu'ils allaient me garder parce que même dans la difficulté j'étais présent », confiait alors le gardien italien.