Kylian Mbappé : Bagarre confirmée au Real Madrid !

Pierrick Levallet

En seulement une saison, Kylian Mbappé est devenu la nouvelle grande star du Real Madrid. L’attaquant de 26 ans devrait néanmoins continuer à évoluer dans l’axe. Xabi Alonso pourrait toutefois l’utiliser sur l’aile gauche de temps en temps. De ce fait, le capitaine de l’équipe de France pourrait être au coeur d’une bagarre avec un certain Rodrygo.

Kylian Mbappé n’a pas mis longtemps pour convaincre son monde au Real Madrid. Après une première saison étincelante sur le plan personnel (44 buts, sacré Pichichi et Soulier d’Or), le capitaine de l’équipe de France est devenu la nouvelle grande star madrilène. Florentino Pérez l’a désigné comme la tête du projet, et Xabi Alonso lui a accordé quelques privilèges.

Mbappé a eu droit à quelques privilèges au Real Madrid Kylian Mbappé a en effet été nommé tireur de penalty et de coup-franc pour la saison à venir. Le numéro 10 des Merengue pourrait même être amené à évoluer sur l’aile gauche de temps en temps, l’attaquant de 26 ans affectionnant ce côté du terrain. De ce fait, le champion du monde 2018 pourrait être au coeur d’une grosse bagarre au Real Madrid.