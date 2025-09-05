Kylian Mbappé : Nouvelle polémique à l’étranger ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé n’a pas mis longtemps pour mettre tout le monde d’accord au Real Madrid. Auteur de 44 buts en 59 matchs pour sa première saison dans la capitale espagnole, l’attaquant de 26 ans a sans doute été le meilleur joueur des Merengue lors de l’exercice 2204-2025. La Casa Blanca aurait donc décidé de le récompenser en prenant une grande décision.

Le Real Madrid a pris une grande décision pour Mbappé Comme le rapporte SPORT, le Real Madrid aurait désigné Kylian Mbappé comme son tireur de penalty pour cette saison. Le capitaine de l’équipe de France aura également la charge des coup-francs dangereux. Le club madrilène s’exposerait toutefois à une nouvelle polémique avec ce choix. Kylian Mbappé partageait les penalties avec Vinicius Jr et Jude Bellingham la saison passée. Le Brésilien et l’Anglais devraient donc continuer à en réclamer quelques-uns.