Kylian Mbappé : Son rendez-vous révélé avec une star de la télé !

En marge des deux rencontres de l’équipe de France face à l’Ukraine et l’Islande en éliminatoire de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé a accordé une interview à la journaliste Anne-Sophie Lapix, à la tête d’une nouvelle émission sur M6 qui sera lancée ce dimanche soir, avec l’ancienne star du PSG.

C’est la rentrée des classes pour l’équipe de France, qui débute ce vendredi soir sa campagne de qualifications à la Coupe du monde face à l’Ukraine, avant d’affronter l’Islande dans quatre jours au Parc des Princes. Entre ces deux matches, une interview de Kylian Mbappé sera diffusée sur M6, qui s’apprête à lancer ce dimanche soir une nouvelle émission incarnée par la journaliste Anne-Sophie Lapix.

« Nous voulions une personnalité exceptionnelle » On apprend ce vendredi dans un communiqué transmis à l’AFP que le capitaine des Bleus répondra aux questions d’Anne-Sophie Lapix, ravie de ce premier invité. « Nous voulions une personnalité exceptionnelle, dont la parole est rare et qui rassemble les générations pour ce premier numéro du 20 20, a confié l’ancienne présentatrice du 20h de France 2. Le nom de Kylian Mbappé s'est imposé comme une évidence à quelques mois de la Coupe du monde de foot que diffusera M6. Nous sommes extrêmement heureux qu'il ait accepté d'inaugurer l'émission. »