C’est terminé, la confirmation pour Zidane ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La Coupe du monde 2026 va marquer la fin du règne de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Clairement, Zinédine Zidane est fortement pressenti pour succéder à son ancien coéquipier. S’il n’a pas encore évoqué le sujet, le président de la FFF Philippe Diallo semble savoir que le Ballon d’Or 1998 fera l’unanimité.

« Il y a un entraîneur aux commandes, il y a une équipe, il faut respecter tout ça, et c’est ce qu’on fait. J’ai toujours respecté le football et les gens, donc ce n’est pas vraiment le bon moment. Mais le moment venu, ce sera un grand plaisir si l’occasion se présente… ». En mai dernier, Zinédine Zidane confirmait à demi-mot sa volonté de prendre la tête de l’équipe de France en 2026.

Zidane pour succéder à Deschamps ? A l’issue de la Coupe du monde aux États-Unis, Didier Deschamps va tirer sa révérence après quatorze ans à la tête des Bleus. Si d’autres noms ont pu être évoqués comme celui de Thierry Henry notamment, celui de Zinédine Zidane est sur les lèvres de tous les Français. L’ancien numéro 10 est le favori du peuple.