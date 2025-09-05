Après Mbappé, il réalise son rêve avec Leo Messi !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À 18 ans, Franco Mastantuono a vécu un moment inoubliable en partageant le terrain avec son idole Lionel Messi lors de sa première titularisation avec l'Argentine contre le Venezuela (3-0). Le nouveau joueur du Real Madrid n’a pas caché sa joie après ce moment riche en émotions pour lui.

Franco Mastantuono se souviendra longtemps de ce 4 septembre 2025. Alors qu’il vient de fêter ses 18 ans, le nouveau milieu du Real Madrid a connu sa première titularisation avec l’Argentine face au Venezuela (3-0), l’occasion pour lui d’évoluer avec son idole Lionel Messi, qui disputait son dernier match dans le pays. Un moment fort en émotion pour lui.

« C'était vraiment le rêve de ma vie » Interrogé en zone mixte après sa deuxième apparition sous le maillot de l’Albiceleste, Franco Mastantuono a partagé sa joie d’avoir pu apparaître aux côtés de La Pulga. « C'était incroyable de jouer avec lui. C'était vraiment le rêve de ma vie. Et le faire sur le terrain de River, c'était incroyable », a confié celui qui a rejoint Kylian Mbappé au Real Madrid durant l’été.