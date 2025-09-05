Après Mbappé, il réalise son rêve avec Leo Messi !

À 18 ans, Franco Mastantuono a vécu un moment inoubliable en partageant le terrain avec son idole Lionel Messi lors de sa première titularisation avec l'Argentine contre le Venezuela (3-0). Le nouveau joueur du Real Madrid n’a pas caché sa joie après ce moment riche en émotions pour lui.
Franco Mastantuono se souviendra longtemps de ce 4 septembre 2025. Alors qu’il vient de fêter ses 18 ans, le nouveau milieu du Real Madrid a connu sa première titularisation avec l’Argentine face au Venezuela (3-0), l’occasion pour lui d’évoluer avec son idole Lionel Messi, qui disputait son dernier match dans le pays. Un moment fort en émotion pour lui.
« C'était vraiment le rêve de ma vie »
Interrogé en zone mixte après sa deuxième apparition sous le maillot de l’Albiceleste, Franco Mastantuono a partagé sa joie d’avoir pu apparaître aux côtés de La Pulga. « C'était incroyable de jouer avec lui. C'était vraiment le rêve de ma vie. Et le faire sur le terrain de River, c'était incroyable », a confié celui qui a rejoint Kylian Mbappé au Real Madrid durant l’été.
« C'est mon idole depuis que je suis enfant »
L’ancien milieu de River Plate est également revenu sur le tatouage qu’il porte au bras, avec la date de la victoire argentine à la Coupe du monde 2022. Un hommage à Lionel Messi. « Je l'ai toujours dit, c'est mon idole depuis que je suis enfant. J'ai suivi toute sa carrière et le voir jouer comme il l'a fait... », a-t-il expliqué, rapporté par AS.