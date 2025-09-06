«Gagner un peu en humilité», Kylian Mbappé se fait détruire en direct !

Alexis Brunet

Cela fait maintenant presque une dizaine d’années que Kylian Mbappé fait partie du paysage footballistique français. Le champion du monde a pris du galon au fil des saisons mais il a également peut-être perdu en humilité. C’est en tout cas l’avis de Jérôme Rothen, qui n’a pas hésité à tacler le joueur du Real Madrid en direct.

Depuis ses débuts en 2017, Kylian Mbappé a gravi les échelons en équipe de France. L’attaquant n’est plus un espoir très prometteur, mais il est devenu un cadre des Bleus. Le joueur du Real Madrid en est d'ailleurs le capitaine, depuis la retraite de Hugo Lloris, après la Coupe du monde 2022.

Jérôme Rothen dézingue Kylian Mbappé Forcément, les responsabilités de Kylian Mbappé en équipe de France ont augmenté et l’attaquant prend donc souvent la parole. Chaque phrase du joueur du Real Madrid est scrutée tout comme son ton et son attitude. D’après Jérôme Rothen, le Madrilène semble donner des leçons quand il parle, ce qu’il n’apprécie pas du tout. « Il y a une façon de parler, d’expliquer. Franchement, t’as l’impression qu’il donne des leçons. Il donne des leçons à tout le monde avec sa façon de parler. Gagner un peu en humilité, ça serait pas mal de la part de certains joueurs dont Kylian fait partie », a déclaré l’ancien international français en direct sur RMC.