Transfert au Real Madrid : «C'est trop tard», l'annonce cash de Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé vit sa meilleure vie et un rêve de gosse depuis sa signature à l'été 2024. Se pourrait-il qu'un cador européen parvienne à lui faire tourner la tête au point de s'en aller ? Pas vraiment d'après le champion du monde 2018 qui est passé aux aveux auprès de la presse allemande.

Kylian Mbappé a pris le chemin du PSG à l'été 2017. Et ce, quand bien même le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City... et le Bayern Munich s'étaient tous renseignés sur la situation de l'étoile montante du football français qui faisait tourner des têtes à l'AS Monaco. A 18 ans, Mbappé rejoignait le PSG et recalait notamment le Bayern.

«Le Bayern m'a contacté» « De nombreux clubs m'ont contacté. Le Bayern m'a contacté quand j'étais encore assez jeune et que je pouvais quitter Monaco ». a confié Kylian Mbappé au cours d'un entretien accordé à Sport BILD. Outre le champion d'Allemagne, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig ont tenté leurs chances auprès de l'AS Monaco pour le recrutement du capitaine de l'équipe de France.