Coup de théâtre sur le mercato, le PSG veut remplacer le chouchou de Luis Enrique ?

Au Paris Saint-Germain, l'heure est à la préparation de l'avenir du milieu de terrain de l'équipe de Luis Enrique. Ayant prolongé jusqu'en 2027, date de l'expiration de son contrat et de celui de Fabian Ruiz, l'entraîneur espagnol verrait les dirigeants commencer à tester le marché afin d'à terme remplacer son milieu de terrain axial. Explications.
Le Paris Saint-Germain est passé à côté d'une année parfaite en tout point. Vainqueur du Trophée des champions, de la Ligue 1, de la Coupe de France, de la Ligue des champions et de la Supercoupe d'Europe, le club parisien s'était hissé en début d'été jusqu'au MetLife Stadium en finale du Mondial des clubs. Cependant, Chelsea a battu l'équipe entraînée par Luis Enrique (3-0). Dès lors, les dirigeants auraient songé à démarcher la Juventus afin de lui offrir une nouvelle corde à son arc.
Le dossier Khéphren Thuram ouvert par le PSG ?
C'est en effet ce que Tuttosport assure ce dimanche dans ses colonnes du jour. En parallèle des échanges avec la Juventus concernant la suite des opérations pour l'avenir de Randal Kolo Muani, la direction du PSG se serait renseignée sur la situation de Khéphren Thuram. La cause serait simple : l'intention de franciser l'effectif d'Enrique d'après le média transalpin.
Le PSG cherche à faire de Thuram le successeur de Fabian Ruiz
Mais pas seulement. Si l'on se fie aux sources qui sont à leur disposition, Tuttosport assure que le comité directeur du PSG préparerait déjà le recrutement du successeur de Fabian Ruiz, chouchou de Luis Enrique dont le contrat expirera à l'été 2027 au moment de son 31ème anniversaire. Le Paris Saint-Germain ira-t-il au bout de son idée ? Tuttosport évoque un rendez-vous pris pour le mercato d'été 2026.