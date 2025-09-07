Coup de théâtre sur le mercato, le PSG veut remplacer le chouchou de Luis Enrique ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, l'heure est à la préparation de l'avenir du milieu de terrain de l'équipe de Luis Enrique. Ayant prolongé jusqu'en 2027, date de l'expiration de son contrat et de celui de Fabian Ruiz, l'entraîneur espagnol verrait les dirigeants commencer à tester le marché afin d'à terme remplacer son milieu de terrain axial. Explications.

Le Paris Saint-Germain est passé à côté d'une année parfaite en tout point. Vainqueur du Trophée des champions, de la Ligue 1, de la Coupe de France, de la Ligue des champions et de la Supercoupe d'Europe, le club parisien s'était hissé en début d'été jusqu'au MetLife Stadium en finale du Mondial des clubs. Cependant, Chelsea a battu l'équipe entraînée par Luis Enrique (3-0). Dès lors, les dirigeants auraient songé à démarcher la Juventus afin de lui offrir une nouvelle corde à son arc.

Le dossier Khéphren Thuram ouvert par le PSG ? C'est en effet ce que Tuttosport assure ce dimanche dans ses colonnes du jour. En parallèle des échanges avec la Juventus concernant la suite des opérations pour l'avenir de Randal Kolo Muani, la direction du PSG se serait renseignée sur la situation de Khéphren Thuram. La cause serait simple : l'intention de franciser l'effectif d'Enrique d'après le média transalpin.