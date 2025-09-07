«Beaucoup de demandes», Kylian Mbappé valide une proposition !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion de voir Kylian Mbappé dans les médias et prendre la parole. D’habitude plutôt discret, le capitaine de l’équipe de France sera l’invité ce dimanche soir de la nouvelle émission d’Anne-Sophie Lapix sur M6. Très sollicité par différents médias tout au long de l’année, Mbappé a donc cette fois dit oui à la proposition.

Ce dimanche soir, Kylian Mbappé sera sur M6. En effet, l’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France sera le premier invité de la nouvelle émission d’Anne-Sophie Lapix. Se faisant d’habitude très rare dans les médias, Mbappé va donc cette fois prendre la parole, ayant accepté de se prêter au jeu pour cet entretien diffusé à l’occasion du programme 2020.

« Cela fait plusieurs semaines que nous avons lancé cette invitation » M6 a donc réalisé un gros coup en réussissant à décrocher l’interview de Kylian Mbappé. Mais comment cela a-t-il pu être possible ? Ayant eu cette chance d’interroger le joueur du Real Madrid, Anne-Sophie Lapix a expliqué pour 20 Minutes : « A-t-il été difficile de le convaincre ? Je ne sais pas. Cela fait plusieurs semaines que nous avons lancé cette invitation. Il était vraiment dans le top de notre liste de personnalités ».