Kylian Mbappé : Le coup de gueule en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi soir, l'Equipe de France a dominé l'Ukraine dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Kylian Mbappé a fini par alourdir la marque en marquant le deuxième but à la 82ème minute. Pourtant sa prestation n'a pas forcément convaincu le journaliste Giovanni Castaldi. L'attaquant français se sait pourtant très attendu.

Très attendu en ce début de saison après un premier exercice en demi-teinte au Real Madrid, Kylian Mbappé devra encore passer du temps sur le terrain pour parvenir à convaincre tout le monde. L'attaquant français s'est souvent vu reprocher son manque d'efforts, une facette du jeu qu'il essaie de modifier. Pour Giovanni Castaldi, il y a encore du progrès à faire.

Mbappé buteur mais toujours attendu Malgré son but inscrit face à l'Ukraine, Kylian Mbappé peine à rassurer tout le monde. L'attaquant du Real Madrid aura une autre occasion de briller mardi face à l'Islande avant de retrouver son club. « Dans l'état d'esprit, en première, il y a été. Il a pressé, il sait qu'il est regardé et dans cet aspect du jeu, il a répondu. En revanche, quand il décroche, je n'y arrive plus. Je trouve qu'il ralentit trop. Mbappé y était dans l'état d'esprit, c'est un tueur devant les cages, mais ce n'est pas un playmaker » analyse Giovanni Castaldi sur La Chaîne L'Equipe.