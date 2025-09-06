«Rayonnant», il trouve une nouvelle star avec Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si Kylian Mbappé demeure bel et bien la grande star offensive de l’équipe de France, Didier Deschamps semble avoir trouvé un nouveau joyau en la personne de Michael Olise. Impressionnant avec le Bayern Munich, le crack de 23 ans est en train de passer un cap avec les Bleus. Après la victoire face à l’Ukraine ce vendredi soir, le sélectionneur a d’ailleurs loué les mérites du natif de Londres.

Un véritable joyau. Auteur de l’ouverture du score ce vendredi soir face à l’Ukraine, Michael Olise a de nouveau proposé un très beau match avec l’équipe de France. Parti sur des bases exceptionnelles en club avec le Bayern Munich (Olise a déjà inscrit trois buts en deux matchs), le joueur de 23 ans confirme en sélection. Parfaitement servi par Bradley Barcola, Olise s’est régalé en attaque, où il a parfaitement combiné avec ses partenaires comme Kylian Mbappé. A l’issue de cette première victoire des Bleus en marge des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps n’a pas tari d’éloges à l’égard de son nouveau phénomène.

« Michael est rayonnant. Il rayonne dans le jeu » « Michael est rayonnant. Il rayonne dans le jeu. Il a la justesse technique, il a le volume, il est intelligent dans ses déplacements... Il a tout. Il fait de très bonnes choses avec le Bayern Munich et avec nous aussi. Évidemment, ça a pris un peu de temps. Mais la qualité, il l'avait », a ainsi confié Didier Deschamps au micro de TF1 ce vendredi soir.