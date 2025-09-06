Dégoûté par le PSG, il balance sur son traumatisme ! 

Il y a quelques mois, le PSG réussissait un véritable exploit en s’imposant 5-0 en finale de la Ligue des champions face à l’Inter Milan. Un résultat étonnant, qui a eu de lourdes séquelles pour certains Intéristes. C’est notamment le cas de Lautaro Martínez, qui a eu besoin de cinq jours avant de pouvoir reparler de nouveau.
Après des années d’échecs, le PSG a enfin mis la main sur la Ligue des champions le 31 mai dernier à Munich. Un succès avec la manière pour les Parisiens, qui se sont imposés 5-0 contre l’Inter Milan, soit l’écart le plus large à cette étape dans toute l’histoire de la compétition.
« Je n’ai pas pu parler pendant cinq jours après la finale »
Si le PSG était donc à la fête le 31 mai dernier, ce n’était pas du tout le cas de l’Inter Milan. Certains joueurs du club italien ont été profondément affectés par cette défaite, comme Lautaro Martínez. L’Argentin a dévoilé son mal-être lors d’un entretien accordé à France Football. « Je n’ai pas pu parler pendant cinq jours après la finale de C1 contre Paris. J’étais bloqué, un peu angoissé, triste. Ces trois dernières saisons, on a joué deux finales de C1. On a fait un beau parcours, mais lors du dernier match il nous a toujours manqué quelque chose pour atteindre notre objectif principal : la Ligue des champions. »
« Ils méritent ce résultat, car ils ont fait une grande finale »
Même si Lautaro Martínez a donc été très touché par cette défaite, il n’oublie toutefois pas de se montrer beau joueur envers le PSG. « On savait que le PSG serait un adversaire difficile, une équipe solide et armée de confiance. Mais on était bien aussi. La dernière semaine, on s’est préparé dans le calme, la sérénité et la confiance. Alors oui, « impuissance » est le mot juste, car on n’a pas pu montrer ce qu’on avait travaillé. On n’a pas pu le concrétiser sur le terrain, c’est ce qui nous a frustrés plus que tout. Ils méritent ce résultat, car ils ont fait une grande finale. »