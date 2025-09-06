Dégoûté par le PSG, il balance sur son traumatisme ! 

Alexis Brunet

Il y a quelques mois, le PSG réussissait un véritable exploit en s’imposant 5-0 en finale de la Ligue des champions face à l’Inter Milan. Un résultat étonnant, qui a eu de lourdes séquelles pour certains Intéristes. C’est notamment le cas de Lautaro Martínez, qui a eu besoin de cinq jours avant de pouvoir reparler de nouveau.

Après des années d’échecs, le PSG a enfin mis la main sur la Ligue des champions le 31 mai dernier à Munich. Un succès avec la manière pour les Parisiens, qui se sont imposés 5-0 contre l’Inter Milan, soit l’écart le plus large à cette étape dans toute l’histoire de la compétition.

« Je n’ai pas pu parler pendant cinq jours après la finale » Si le PSG était donc à la fête le 31 mai dernier, ce n’était pas du tout le cas de l’Inter Milan. Certains joueurs du club italien ont été profondément affectés par cette défaite, comme Lautaro Martínez. L’Argentin a dévoilé son mal-être lors d’un entretien accordé à France Football. « Je n’ai pas pu parler pendant cinq jours après la finale de C1 contre Paris. J’étais bloqué, un peu angoissé, triste. Ces trois dernières saisons, on a joué deux finales de C1. On a fait un beau parcours, mais lors du dernier match il nous a toujours manqué quelque chose pour atteindre notre objectif principal : la Ligue des champions. »