PSG : Polémique avec Mbappé, «il peut faire mal»

Ayant passé sept ans au PSG, Kylian Mbappé a marqué l’histoire du club parisien. Cependant, le Bondynois a écopé de plusieurs reproches lors de son passage dans la capitale, notamment autour de son manque d’investissement défensif. Passé sur le banc du PSG entre 2021 et 2022, Mauricio Pochettino a évoqué ce sujet.
Désormais, Kylian Mbappé fait les beaux jours du Real Madrid. Mais avant d’aller accomplir son rêve en Espagne, le petit crack de Bondy a régalé les supporters du PSG. Meilleur buteur de l’histoire du club parisien, le Français est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde à Paris.
Mbappé remis en cause dans ses replis défensifs
Néanmoins, sa dernière saison aura été compliquée, laissant un goût amer à certains supporters. De plus, au PSG, le caractère de Kylian Mbappé ainsi que son attitude auront été plus d’une fois remis en question. Certaines critiques autour de ses efforts défensifs sont rapidement apparues, aussi bien en club comme en équipe de France. Ancien entraîneur de Mbappé à Paris, Mauricio Pochettino a directement répondu à ce sujet.
« Un joueur comme Mbappé doit être placé à un poste où il peut faire mal »
« Ce que j'ai appris pendant mon passage au PSG, c'est à distinguer les obligations de ce type de joueurs (Messi, Mbappé et Neymar). Un joueur comme Mbappé doit être placé à un poste où il peut faire mal à l'adversaire, mais si on lui demande de se dépenser en défense ou en pressing... Car au final, on veut qu'il fasse ce qu'il sait faire, c'est-à-dire marquer des buts », a ainsi confié l’entraîneur argentin au cours d’un entretien accordé au journaliste espagnol Josep Pedrerol.