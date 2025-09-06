Neymar : Ça tourne, la terrible humiliation en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour beaucoup, Neymar est l'un des meilleurs dribbleurs du football moderne. Bukayo Saka l'assure entre autres au même titre que Rodrigo De Paul, et ce n'est pas Téji Savanier qui les contredira. En live avec le streamer Zack Nani, le joueur de Montpellier a évoqué une humiliation datant de février 2020 (5-0) face au PSG de Neymar.

Entre 2017 et 2023, Neymar a fait tourner bien des têtes en Ligue 1 et en Ligue des champions sous la tunique du PSG. L'ex-numéro 10 du club de la capitale en a dribblé plus d'un et en a laissé sans voix quelques uns. Présent sur le stream de Zack Nani pour le ZEVENT vendredi soir, Téji Savanier a témoigné.

«Je fais une petite faute. Là, il me regarde et se dirige vers moi avec le ballon» L'ancien milieu offensif du Nîmes Olympique évolue au Montpellier HSC depuis l'été 2019. C'est avec le club héraultais que Téji Savanier a vécu une humiliation face au meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne. « Le joueur qui m'a le plus impressionné ? Neymar ! Il y a un match où il était en teinture rose. Et je fais une petite faute. Là, il me regarde et se dirige vers moi avec le ballon ».