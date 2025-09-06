Neymar snobé, il annonce un coup légendaire !

De retour dans son club formateur au Brésil, au Santos FC, depuis l'hiver dernier, Neymar a retrouvé la compétition avec un peu plus de régularité. Malgré tout, le Brésilien de 33 ans reste toujours en délicatesse avec son physique. Carlo Ancelotti, nouveau sélectionneur de la Seleçao, a choisi de ne pas le sélectionner pour ces matches de qualification à la Coupe du monde 2026. Ronaldinho, lui, croit toujours en Neymar.
Jamais tranquille avec son corps, Neymar n'a pas été retenu par Carlo Ancelotti pour cette trêve internationale. L'entraîneur italien a expliqué qu'il a préféré le ménager sans pour autant renoncer définitivement à lui dans les prochains mois. En effet, Ronaldinho a même affirmé que Neymar serait prochainement de retour auprès de la Seleçao. Jusqu'à annoncer un retour incroyable en vue de la Coupe du monde 2026 !
Neymar va faire son retour
Malgré son absence pour le moment, Neymar a toutes ses chances de revenir un jour en sélection. Le sujet fait beaucoup parler au Brésil et Ronaldinho a été interrogé à ce sujet. « C'est Ney, il n'y a pas de retour en arrière. Bientôt, il sera là. Il doit nous aider à redevenir champions du monde » affirme la légende brésilienne lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion du 60e anniversaire du stade Mineirao, comme le rapporte L'Equipe.
Neymar snobé, Ancelotti visé
Après son départ du Real Madrid, Carlo Ancelotti a vite fini par occuper la fonction de sélectionneur de la Seleçao. Et cette décision autour de Neymar n'a pas ravi tout le monde. Ronaldinho a tempéré les choses. « Ancelotti vient d'arriver. J'ai travaillé avec lui à Milan et je peux dire que c'est un homme d'expérience et de succès. Je lui souhaite bonne chance et j'espère qu'il saura ramener le Brésil au sommet » conclut l'ancien attaquant du FC Barcelone.