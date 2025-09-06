Neymar snobé, il annonce un coup légendaire !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour dans son club formateur au Brésil, au Santos FC, depuis l'hiver dernier, Neymar a retrouvé la compétition avec un peu plus de régularité. Malgré tout, le Brésilien de 33 ans reste toujours en délicatesse avec son physique. Carlo Ancelotti, nouveau sélectionneur de la Seleçao, a choisi de ne pas le sélectionner pour ces matches de qualification à la Coupe du monde 2026. Ronaldinho, lui, croit toujours en Neymar.

Jamais tranquille avec son corps, Neymar n'a pas été retenu par Carlo Ancelotti pour cette trêve internationale. L'entraîneur italien a expliqué qu'il a préféré le ménager sans pour autant renoncer définitivement à lui dans les prochains mois. En effet, Ronaldinho a même affirmé que Neymar serait prochainement de retour auprès de la Seleçao. Jusqu'à annoncer un retour incroyable en vue de la Coupe du monde 2026 !

Neymar va faire son retour Malgré son absence pour le moment, Neymar a toutes ses chances de revenir un jour en sélection. Le sujet fait beaucoup parler au Brésil et Ronaldinho a été interrogé à ce sujet. « C'est Ney, il n'y a pas de retour en arrière. Bientôt, il sera là. Il doit nous aider à redevenir champions du monde » affirme la légende brésilienne lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion du 60e anniversaire du stade Mineirao, comme le rapporte L'Equipe.