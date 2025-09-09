Le talent caché de Kylian Mbappé révélé ! C'est une surprise

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le groupe vit bien. Au Real Madrid, comme dans beaucoup de vestiaires européens, la musique tourne régulièrement. Que ce soit lors des préparations de matchs ou bien après. En interview avec Sport BILD dans le cadre d'un partenariat commercial avec Loewe, Kylian Mbappé a fait un aveu sur sa personne.

Kylian Mbappé est devenu un leader du vestiaire du Real Madrid. Un an après son arrivée, le champion du monde tricolore a hérité du numéro 10 de Luka Modric, parti à l'intersaison à l'AC Milan. A la Casa Blanca, Mbappé est bien intégré avec son « frère » Vinicius Jr comme il l'a qualifié en Story Instagram et notamment ses compatriotes français comme Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni.

«Le DJ ? C'est Vini» Invité à s'exprimer sur l'identité du DJ du vestiaire du Real Madrid en entretien avec Sport BILD, Kylian Mbappé a balancé... plusieurs noms ! « Ça dépend. En général, c'est Eduardo Camavinga, mais lors du dernier match, c'est Vini (Vinícius Júnior, ndlr) qui s'est occupé de la musique. Parfois, c'est aussi Aurélien Tchouaméni ».