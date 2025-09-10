Il quitte Paris pour Marseille et lâche un premier scoop à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Attendu depuis un peu plus d'une semaine à Marseille, Benjamin Pavard a pris l'avion à Paris ce mercredi et a atterri dans le cité phocéenne. Le champion du monde 2028 a d'ailleurs déjà lâché une première annonce forte puisqu'il confirme qu'il sera déjà là pour la venue de Lorient au Vélodrome ce vendredi.

Présent à Paris à l'occasion du rassemblement de l'équipe de France, Benjamin Pavard a pris l'avion ce mercredi matin en direction de Marseille. Prêté par l'Inter Milan à l'OM, avec une option d'achat estimé à 15M€, dans les dernières heures du mercato, le champion du monde 2018 est arrivé dans la cité phocéenne en début d'après-midi. Et il n'a pas tardé à lâcher une première information en donnant rendez-vous aux Marseillais vendredi au Vélodrome pour la réception de Lorient.

Pavard déjà dans le groupe vendredi « Je suis très fier de rejoindre l’Olympique de Marseille, un club aussi prestigieux. J’ai hâte d’être déjà au Vélodrome vendredi et de sentir la ferveur des supporters (…) Je veux vivre de belles émotions ici. Je sais que j’ai déjà joué avec Lille au Vélodrome. C’était une ambiance incroyable. J’ai hâte de débuter vendredi et je suis impatient de vivre des grands moments avec l’OM », a-t-il confié au micro de BFM à son arrivée à Marseille.