Benjamin Pavard dit non : L’OM est prévenu !

Prêté par l'Inter Milan en toute fin de mercato, Benjamin Pavard a signé à l'OM. Pour le moment, difficile d'imaginer à quel poste et au sein de quel système évoluera l'international français à Marseille. Toutefois, malgré sa polyvalence, Pavard aurait fait savoir aux dirigeants marseillais qu'il n'avait pas l'intention de venir à l'OM pour jouer latéral. Roberto De Zerbi devra donc l'utiliser défenseur central.
Arrivé à l'OM sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat estimée à 15M€, Benjamin Pavard espère retrouver sa place en équipe de France. Mais alors qu'il s'est fait connaître en Bleus en évoluant au poste de latéral droit lors de la Coupe du monde 2018, l'ancien joueur du Bayern Munich est radical, il ne se voit plus qu'en tant que défenseur central.
Pavard refuse de jouer latéral droit
En effet, selon les informations de La Provence, Benjamin Pavard ne veut plus évoluer au poste de latéral droit, ce qui signifie que Roberto De Zerbi l'utilisera donc en tant que défenseur central. Reste désormais à savoir si ce sera dans un système à 2 axiaux, auquel cas il pourrait former la charnière centrale avec Nayef Aguerd, ou dans un schéma à 3 axiaux. Il pourrait alors occuper le poste d'axial droit, tandis que Facundo Medina, Leonardo Balerdi, CJ Egan-Riley et Nayef Aguerd se disputeraient les deux dernières places.
«Il ne veut plus y jouer»
Ces derniers jours, Thibaud Vézirian expliquait d'ailleurs dans une vidéo YouTube que Benjamin Pavard avait repoussé des offres de clubs lui proposant un poste de latéral droit. « Les opportunités n’ont pas été si nombreuses. Il y a eu Lille, d’autres clubs, mais le problème c’est que beaucoup lui ont proposé le poste de latéral droit, mais il ne veut plus y jouer. Donc ça été des stops nets et définitifs », révélait le journaliste.