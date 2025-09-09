Benjamin Pavard dit non : L’OM est prévenu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté par l'Inter Milan en toute fin de mercato, Benjamin Pavard a signé à l'OM. Pour le moment, difficile d'imaginer à quel poste et au sein de quel système évoluera l'international français à Marseille. Toutefois, malgré sa polyvalence, Pavard aurait fait savoir aux dirigeants marseillais qu'il n'avait pas l'intention de venir à l'OM pour jouer latéral. Roberto De Zerbi devra donc l'utiliser défenseur central.

Arrivé à l'OM sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat estimée à 15M€, Benjamin Pavard espère retrouver sa place en équipe de France. Mais alors qu'il s'est fait connaître en Bleus en évoluant au poste de latéral droit lors de la Coupe du monde 2018, l'ancien joueur du Bayern Munich est radical, il ne se voit plus qu'en tant que défenseur central.

Pavard refuse de jouer latéral droit En effet, selon les informations de La Provence, Benjamin Pavard ne veut plus évoluer au poste de latéral droit, ce qui signifie que Roberto De Zerbi l'utilisera donc en tant que défenseur central. Reste désormais à savoir si ce sera dans un système à 2 axiaux, auquel cas il pourrait former la charnière centrale avec Nayef Aguerd, ou dans un schéma à 3 axiaux. Il pourrait alors occuper le poste d'axial droit, tandis que Facundo Medina, Leonardo Balerdi, CJ Egan-Riley et Nayef Aguerd se disputeraient les deux dernières places.