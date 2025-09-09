Transfert de dernière minute : «Une bonne recrue» est annoncée à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato estival aura été particulièrement mouvementé du côté de l'OM, même dans les ultimes instants. En effet, le dernier jour du marché des transferts a permis aux Marseillais d'attirer quatre nouveaux dont Benjamin Pavard, tête de gondole d'un mercato pléthorique. René Girard, qui a lancé le défenseur en professionnel au LOSC, estime d'ailleurs que l'OM a réalisé un très joli coup.

Dans les ultimes instants du mercato, l'OM est resté très actif. En effet, les Marseillais ont recruté par moins de quatre nouveaux joueurs le dernier jour avant la fermeture du marché, dont Benjamin Pavard, prêté par l'Inter Milan avec une option d'achat avoisinant les 15M€. René Girard, qui l'a lancé en professionnel au LOSC, estime d'ailleurs que l'OM a réalisé un très joli coup.

Girard s'enflamme pour Pavard « Passer par le Bayern et l’Inter l’a bonifié. Benjamin est une bonne recrue pour l’OM. Je l’avais trouvé très bon, pour ne pas dire excellent », s'enflamme-t-il dans les colonnes de La Provence avant d'en dire plus sur le profil de Benjamin Pavard.