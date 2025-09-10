Bagarre à l’OM : Il confirme un gros transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par la direction de l'OM après sa bagarre avec Adrien Rabiot à Rennes le 15 août dernier, Jonathan Rowe a finalement signé à Bologne dans la dernière ligne droite du mercato estival. Et Giovanni Sartori, le directeur sportif du club italien, se confie sur cette grosse dépense pour attirer l'ailier anglais.

Le 15 août dernier, alors que l'OM venait tout juste de s'incliner sur la pelouse de Rennes (1-0) pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1, une violente bagarre en deux actes a explosé dans le vestiaire marseillais, opposant Adrien Rabiot à Jonathan Rowe. La réaction de l'OM a été sans équivoque : les deux joueurs ont été placés sur la liste des transferts quelques jours plus tard et ont quitté le club phocéen.

Rowe en Italie Adrien Rabiot a signé au Milan AC dans les dernières heures du mercato estival, tandis que de son côté, Jonathan Rowe a également opté pour la Serie A, mais s'est engagé avec Bologne. À noter que le transfert de l'ailier anglais a rapporté pas moins de 17M€ à l'OM.