EXCLU - Mercato : Le TFC a refusé une très grosse offre d’Angleterre pour Alexis Vossah (17 ans) !

Selon nos informations, le TFC a été sollicité lors du dernier mercato estival pour son jeune prodige Alexis Vossah, milieu de terrain de 17 ans. Chelsea a sorti une grosse offre.
La génération 2008 du football français frappe déjà à la porte du monde pro et de la Ligue 1. Des garçons comme Ibrahim Mbaye (PSG), Tylel Tati (FC Nantes) ou encore Alexis Vossah (TFC) montent en puissance dans leur club respectif. Des talents qui ont suscité de vifs intérêts lors du dernier mercato estival. Notamment la perle du TFC, Alexis Vossah, milieu de terrain de seulement 17 ans. Selon nos sources, un gros club anglais a dégainé une très belle offre de transfert. Il s’agit de Chelsea.
Le TFC refuse 8 millions d’euros
Repéré par les Blues, Alexis Vossah a vu le géant de Premier League transmettre une offre de 8 millions d’euros pour son transfert ! Une proposition très intéressante mais immédiatement refusée par les dirigeants toulousains, qui souhaitent miser sur leur talent pour l’avenir. Alexis Vossah, qui va passer professionnel, a d’ailleurs connu ses premières minutes de jeu en Ligue 1. Il a même profité de son entrée en jeu contre le PSG, le 30 août dernier, pour inscrire son premier but chez les pros.