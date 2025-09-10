EXCLU - Mercato : Le TFC a refusé une très grosse offre d’Angleterre pour Alexis Vossah (17 ans) !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Selon nos informations, le TFC a été sollicité lors du dernier mercato estival pour son jeune prodige Alexis Vossah, milieu de terrain de 17 ans. Chelsea a sorti une grosse offre.

La génération 2008 du football français frappe déjà à la porte du monde pro et de la Ligue 1. Des garçons comme Ibrahim Mbaye (PSG), Tylel Tati (FC Nantes) ou encore Alexis Vossah (TFC) montent en puissance dans leur club respectif. Des talents qui ont suscité de vifs intérêts lors du dernier mercato estival. Notamment la perle du TFC, Alexis Vossah, milieu de terrain de seulement 17 ans. Selon nos sources, un gros club anglais a dégainé une très belle offre de transfert. Il s’agit de Chelsea.