PSG - Dembélé : La catastrophe qui va mettre le feu au mercato ?

Pour le PSG, la blessure d’Ousmane Dembélé est une véritable catastrophe. L’attaquant de 28 ans pourrait manquer jusqu’à huit semaines de compétition à cause de sa lésion sévère de l’ischio-jambier droit. Cela pourrait ainsi pousser le club de la capitale à relancer certains dossiers chauds pour le mercato hivernal afin d’éviter de se retrouver dans la même situation plus tard dans la saison. C’est notre sondage du jour !

La blessure d’ Ousmane Dembélé est véritablement catastrophique pour le PSG . Touché à l’ischio-jambier droit avec l’ équipe de France , l’attaquant de 28 ans devrait manquer entre six et huit semaines de compétition . Luis Enrique devra donc faire sans son joueur vedette contre l’ Atalanta (17 septembre) et l’ OM (21 septembre). Ousmane Dembélé pourrait également manquer le choc contre le FC Barcelone (1er octobre).

La blessure de Désiré Doué n’arrange pas les affaires du PSG non plus. Luis Enrique se retrouve avec deux de ses titulaires en moins, dans un secteur qui était déjà très peu garni. De ce fait, les dirigeants parisiens pourraient envisager de relancer certains dossiers chauds de l’été lors du mercato hivernal afin d’éviter de se retrouver dans la même situation plus tard. Et dans cette optique, plusieurs noms pourraient mettre le feu au marché des transferts.

PSG : Un dossier chaud de l'été relancé cet hiver ?

En effet, le PSG a par exemple été longtemps attiré par Maghnes Akliouche. Mais finalement, l’international français est resté à l’AS Monaco cet été. Les Rouge-et-Bleu pourraient cependant revenir à la charge pour le crack de 23 ans en janvier. Rodrygo, lui aussi, a longtemps été annoncé dans le viseur du PSG. Le Brésilien s’est toutefois décidé à rester au Real Madrid. Mais si sa situation ne s’améliore pas sous les ordres de Xabi Alonso, l’attaquant de 24 ans pourrait envisager l’idée d’un départ de la capitale espagnole. Le PSG pourrait également relancer les dossiers Rodrigo Mora (FC Porto) et Michael Olise (Bayern Munich), dont les noms ont été évoqués du côté des pensionnaires de la Ligue 1 cet été.

Alors pour vous, le PSG doit-il réactiver un dossier chaud cet hiver pour éviter une nouvelle catastrophe après la blessure d’Ousmane Dembélé ? À vos votes !