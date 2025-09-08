Un coup historique pour le PSG : Luis Enrique peut être dégoûté !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est une performance dont se serait bien passé le PSG, qui a vu deux de ses joueurs se blesser lors du match de l’équipe de France contre l’Ukraine (2-0) vendredi soir. Avec la présence de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sur le terrain, le club de la capitale a battu un vieux record de l’Olympique Lyonnais.

Le PSG va garder un très mauvais souvenir de cette trêve internationale, voyant deux de ses titulaires se blesser avec l’équipe de France. Victime d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit contre l’Ukraine, Ousmane Dembélé va être absent environ six semaines, tandis que Désiré Doué, touché au mollet droit, sera privé des terrains pendant un mois.

Un record que Luis Enrique aurait préféré ne pas battre Au vu du scénario, et de son calendrier démentiel depuis quelques mois, le Paris Saint-Germain aurait logiquement préféré passer à côté d’un record battu vendredi soir. Comme l’a souligné Stats du Foot, l’équipe de France a disputé son 45e rencontre consécutif avec au moins un joueur du PSG sur la pelouse. Il s’agit là de la meilleure série pour une formation française avec les Bleus depuis celle de l'OL entre août 2004 et juin 2011 (90).