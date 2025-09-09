Donnarumma - PSG : Son retour déjà annoncé ?

Axel Cornic

Après quatre saisons et notamment une Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a quitté le Paris Saint-Germain pour signer à Manchester City. Mais il n’a pas encore évolué sous les couleurs de son nouveau club, même si à en croire les dernières indiscrétions, ça ne devrait pas tarder.

C’était l’un des gros feuilletons de l’été. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par le PSG, qui a préféré miser sur Lucas Chevalier du LOSC. Tout le monde s’est demandé où il pourrait rebondir et la solution n’est arrivée qu’en toute fin du mercato estival.

Donnarumma absent depuis le début de la saison Le capitaine de la Squadra Azzurra a en effet signé pour Manchester City, où il prend la place d’un Ederson parti à Fenerbahçe. Le PSG a empoché près de 30M€ de son transfert, ce qui représente une belle plus-value quand on sait que Donnarumma est arrivé libre en 2021, après la fin de son contrat avec l’AC Milan.