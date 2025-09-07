PSG - Donnarumma : Le jackpot à 15M€ !

Axel Cornic

Arrivé en 2021, Gianluigi Donnarumma semblait pouvoir être le gardien du Paris Saint-Germain pendant des nombreuses années. Il n’en a pourtant fait que quatre puisqu’il a quitté le club parisien cet été pour signer à Manchester City, tandis qu’il a été remplacé au pied levé par Lucas Chevalier, arrivé du LOSC.

C’est une décision qui a beaucoup fait réagir. Le PSG a fait le choix fort d’écarter Gianluigi Donnarumma, considéré pourtant comme l’un des meilleurs gardiens au monde. Certains diront que c’est à cause des problèmes rencontrés avec sa prolongation, mais d’autres assurent que Luis Enrique voulait bel et bien un autre gardien, plus à l’aise dans son jeu au pied.

Le feuilleton Donnarumma Ainsi, Donnarumma a signé du côté de Manchester City, dans le cadre d’un transfert autour des 35M€. Mais il avait des nombreuses autres pistes, puisqu’on a également parlé de lui en Turquie, à Galatasaray. Et le club stambouliote ne semblait pas rigoler du tout pour l’ancien du PSG !