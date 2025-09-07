PSG - Transfert de Donnarumma : Le clash avec le Qatar qui a failli tout gâcher !

Axel Cornic

Après quatre années passées au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie, avec Lucas Chevalier qui est arrivé du LOSC pour le remplacer. Son avenir a été l'un des gros feuilletons du mercato, mais l’international italien a finalement rebondi du côté de Manchester City, à la cour de Pep Guardiola.

Une page s’est tournée à Paris. Considéré comme l’un des cadres de l’équipe, sans parler de son rôle dans la victoire en Ligue des Champions la saison dernière, Gianluigi Donnarumma a quitté le PSG. Il ne semblait plus être le bienvenu au club, qui l’a clairement poussé vers la sortie en le remplaçant par Lucas Chevalier.

Donnarumma file à City Ainsi, après la Serie A et la Ligue 1, le gardien de but a connu un nouveau championnat avec la Premier League. C’est à Manchester City que Donnarumma va poursuivre sa carrière, où il a signé un contrat de cinq ans. Et l’ancien du PSG devrait rapidement être installé comme titulaire indiscutable par Pep Guardiola, dès son retour de sélection.