PSG - Transfert de Donnarumma : Le clash avec le Qatar qui a failli tout gâcher !

Après quatre années passées au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie, avec Lucas Chevalier qui est arrivé du LOSC pour le remplacer. Son avenir a été l'un des gros feuilletons du mercato, mais l’international italien a finalement rebondi du côté de Manchester City, à la cour de Pep Guardiola.
Une page s’est tournée à Paris. Considéré comme l’un des cadres de l’équipe, sans parler de son rôle dans la victoire en Ligue des Champions la saison dernière, Gianluigi Donnarumma a quitté le PSG. Il ne semblait plus être le bienvenu au club, qui l’a clairement poussé vers la sortie en le remplaçant par Lucas Chevalier.
Donnarumma file à City
Ainsi, après la Serie A et la Ligue 1, le gardien de but a connu un nouveau championnat avec la Premier League. C’est à Manchester City que Donnarumma va poursuivre sa carrière, où il a signé un contrat de cinq ans. Et l’ancien du PSG devrait rapidement être installé comme titulaire indiscutable par Pep Guardiola, dès son retour de sélection.
L’émir Al Thani ne voulait pas
Ce transfert n’est toutefois pas passé, du côté de Doha. La Gazzetta dello Sport nous apprend en effet que l’émir Tamim ben Hamad Al Thani, n’avait pas vraiment envie de voir Gianluigi Donnarumma filer dans l’équipe de son cousin ainsi que grand rival Mansour bin Zayed Al Nahyan, propriétaire de Manchester City.