Nouveau transfert surprise à l’OM : Le verdict tombe déjà !

L’an dernier, l’Olympique de Marseille avait créé la surprise en s’attachant les services d’Adrien Rabiot en plein mois de septembre. Selon la presse marocaine, le club songerait à faire de même avec Hakim Ziyech, libre de tout contrat après la fin de son aventure à Al-Duhail, au Qatar. Cependant, la réalité serait bien différente.

Les supporters en ont désormais l’habitude, l’OM a profité de l’été pour remodeler son effectif en attirant douze nouveaux joueurs : CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd, Timothy Weah, Benjamin Pavard, Facundo Medina, Emerson Palmieri, Angel Gomes, Matt O’Riley, Arthur Vermeeren, Igor Paixão, Hamed Junior Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Et comme on a pu le constater l’année dernière avec Adrien Rabiot, le club phocéen reste à l’affût en lorgnant le marché des joueurs libres.

Ziyech pisté par l'OM ? Selon les Lions de l’Atlas, l’Olympique de Marseille surveillerait Hakim Ziyech, sans club depuis la fin de son contrat avec Al-Duhail, au Qatar. Elche, le FC Séville, le LOSC ou encore Benfica seraient également intéressés. Un dossier pas évident compte tenu des émoluments de l'international marocain, difficilement compatibles avec les finances de l’OM.