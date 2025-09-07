Nouveau transfert surprise à l’OM : Le verdict tombe déjà !

L’an dernier, l’Olympique de Marseille avait créé la surprise en s’attachant les services d’Adrien Rabiot en plein mois de septembre. Selon la presse marocaine, le club songerait à faire de même avec Hakim Ziyech, libre de tout contrat après la fin de son aventure à Al-Duhail, au Qatar. Cependant, la réalité serait bien différente.
Les supporters en ont désormais l’habitude, l’OM a profité de l’été pour remodeler son effectif en attirant douze nouveaux joueurs : CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd, Timothy Weah, Benjamin Pavard, Facundo Medina, Emerson Palmieri, Angel Gomes, Matt O’Riley, Arthur Vermeeren, Igor Paixão, Hamed Junior Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Et comme on a pu le constater l’année dernière avec Adrien Rabiot, le club phocéen reste à l’affût en lorgnant le marché des joueurs libres.
Ziyech pisté par l'OM ?
Selon les Lions de l’Atlas, l’Olympique de Marseille surveillerait Hakim Ziyech, sans club depuis la fin de son contrat avec Al-Duhail, au Qatar. Elche, le FC Séville, le LOSC ou encore Benfica seraient également intéressés. Un dossier pas évident compte tenu des émoluments de l'international marocain, difficilement compatibles avec les finances de l’OM.
Benatia n'y penserait pas
Mais à en croire La Minute OM, l’ancien attaquant de Chelsea ne devrait pas débarquer dans la cité phocéenne. Interrogé sur la piste Ziyech après la blessure de Timothy Weah (gêne musculaire ressentie à la jambe droite) avec la sélection américaine, le compte spécialisé dans l’actualité du club a assuré que Medhi Benatia ne pensait pas « du tout » à son compatriote en ce début de saison.