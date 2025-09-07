Le PSG choque jusqu’à l’étranger et boucle «le transfert le plus absurde de l’été» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré l’importance de Gianluigi Donnarumma dans la victoire en Ligue des Champions, le PSG n’a pas hésité à s’en séparer cet été. Ne convenant pas aux critères recherchés par Luis Enrique, l’Italien a donc été poussé vers la sortie. Une décision radicale qui n’a pas manqué de faire énormément parler. Donnarumma a donc fini par quitter le PSG pour rejoindre… Manchester City. Un transfert incompréhensible pour beaucoup.

A 26 ans, Gianluigi Donnarumma est aujourd’hui un joueur de Manchester City. Entré dans la dernière année de son contrat au PSG, l’Italien avait été prié de se trouver un nouveau club alors que Lucas Chevalier a été recruté cet été. Et c’est finalement chez les Citizens que Donnarumma a rebondi, intégrant ainsi l’effectif de Pep Guardiola. Une collaboration inattendue qui a surpris tout le monde.

« Sont-ils compatibles ? » Du côté de la Suisse, le journaliste Florian Raz s’est exprimé sur ce transfert de Gianluigi Donnarumma à Manchester City, le qualifiant comme « la plus grande énigme de cet été ». Pour Blick, il a ainsi expliqué : « Héros de l'Italie à l'Euro 2021 et vainqueur de la Ligue des champions en 2025 avec le Paris Saint-Germain. Gianluigi Donnarumma est un gardien de but de classe mondiale et n'a que 26 ans. Il n'est donc que logique qu'un club comme Manchester City se précipite sur lui lorsqu'il est disponible. On pourrait le penser. Mais à y regarder de plus près, le transfert de l'Italien à City a de bonnes chances de passer pour le transfert le plus absurde de l’été. Non pas que Donnarumma soit un mauvais gardien. Bien au contraire. Malgré ses 196 centimètres de long, il fait partie des portiers avec les meilleurs réflexes qui soient. Mais le style de Gianluigi Donnarumma et le football de l'entraîneur Pep Guardiola? C'est comme si quelqu'un avait eu l'idée d'affiner son attelage de lipizzans avec un gnou. Certes, ce sont tous de beaux animaux – mais sont-ils compatibles ? ».