Kylian Mbappé lâche une grande annonce sur le PSG !

La saison dernière a été historique pour le PSG. Si le club de la capitale a bien évidemment remporté sa première Ligue des Champions, les Parisiens ont également tout raflé sur la scène nationale. Une domination qui pourrait d’ailleurs continuer. Alors que le PSG est déjà en tête de la Ligue 1, Kylian Mbappé voit bien son ancien club remporter à nouveau le championnat.

Compte tenu du manque de préparation, on craignait un PSG avec un retard à l’allumage. C’est finalement loin d’être le cas. En effet, le club de la capitale a démarré la saison en trombe en Ligue 1. 3 matchs, 3 victoires et une place de leader du championnat pour Paris. Le PSG semble plus que jamais en route pour conserver sa couronne, ce qui ne surprendra pas Kylian Mbappé.

« Qui sera champion de France ? Le PSG » Parti du PSG il y a un an, Kylian Mbappé espère toujours le meilleur pour son ancien club. A commencer par un titre de champion de France. Interrogé par Bild, le joueur du Real Madrid s’est prêté au jeu des pronostics et c’est ainsi qu’il a notamment pu annoncer : « Qui sera champion de France ? Le PSG. C’est vrai ! ».