«Ce n’est jamais fini», un champion du monde s’annonce au PSG !

Alexis Brunet

Après une aventure longue de 20 ans, les chemins de Presnel Kimpembe et du PSG se séparent. Ce dimanche, le club de la capitale a annoncé le départ du défenseur central qui rejoint dans le cadre d’un transfert le Qatar Sports Club. Toutefois, le champion du monde a teasé un possible retour à Paris, sans doute quand sa carrière sera officiellement terminée.

Alors que le mercato est fermé en France depuis le 1ᵉʳ septembre, le PSG a annoncé ce dimanche un ultime transfert. Après 241 apparitions avec le club de la capitale, Presnel Kimpembe n’évoluera plus à Paris. Le défenseur central rejoint sous la forme d’un transfert définitif le Qatar Sports Club.

« Je suis très fier d'avoir fait partie de cette famille du PSG » Forcément, ce départ de Presnel Kimpembe est hautement symbolique car le Français était le joueur présent à Paris depuis le plus longtemps au sein de l’effectif actuel. Très ému, le défenseur central a tenu à adresser un message aux supporters du PSG à travers le compte Instagram du club de la capitale. « Je suis très fier d'avoir fait partie de cette famille du PSG. Ça a été un honneur pour moi de défendre ces couleurs pendant tant d'années. Ça a été un combat, forcément, mais aussi beaucoup de joie, de réussite, des rencontres et des belles valeurs comme le respect. C'est une belle équipe, un joli club. Plein de belles choses, des émotions. »