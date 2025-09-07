«On ne lui a pas demandé…» : Le clan Dembélé sort du silence en plein malaise au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG est furieux contre la FFF après la blessure d'Ousmane Dembélé, survenue lors du match de l'équipe de France face à l’Ukraine vendredi soir. Malgré les avertissements du club parisien sur le risque de blessure, Didier Deschamps a fait jouer l’attaquant, déclenchant l’agacement des dirigeants et l’étonnement du clan Dembélé.

Sorti sur blessure contre Toulouse le week-end dernier, touché à la cuisse gauche, Ousmane Dembélé a tout de même été convoqué par Didier Deschamps, prenant même la décision de le faire entrer en jeu contre l’Ukraine en remplacement de Désiré Doué, victime d'une lésion au mollet droit. Et cette fois-ci, c’est au niveau de l’ischio-jambier droit que l’international français a été touché, de quoi l’éloigner des terrains pendant environ six semaines selon le PSG, furieux.

La défense de Deschamps et la FFF Le PSG ne cache pas son agacement en indiquant avoir prévenu la FFF du risque de blessure encouru par l’ancien du FC Barcelone. Mais du côté de l’équipe de France, on affirme être dans son droit. « On a toujours fait les choses avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme. (...) Mais à partir du moment où il y a des joueurs qui sont sur le terrain, le risque zéro n’existe pas », s’est encore défendu Didier Deschamps ce dimanche, dans Téléfoot. Rapporté par L’Équipe, l’entourage des Bleus insiste de son côté sur le fait que Dembélé ne regrettait pas sa décision de jouer face à l’Ukraine, mais dans le camp du joueur, on grince aussi des dents.