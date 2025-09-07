Officiel : Le PSG réclame une révolution en équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le verdict est tombé pour le PSG : Six semaines et au pire quatre pour Ousmane Dembélé et Désiré Doué au niveau de leurs absences à cause de blessures jugées « évitables » par le staff du Paris Saint-Germain. Dans un communiqué, le club parisien a réclamé une mise en place d'une ligne de communication révolutionnaire afin d'éviter de telles déceptions à l'avenir.

Vendredi soir, Désiré Doué et Ousmane Dembélé ont tous deux contractés des blessures respectivement au mollet droit et à la cuisse droite pendant le succès de l'équipe de France contre l'Ukraine pour le premier match des éliminatoires au Mondial 2026 (2-0). De quoi faire enrager le Paris Saint-Germain qui avait pourtant pris les précautions nécessaires pendant ce rassemblement des Bleus en communiquant un bilan médical précis à la Fédération française de football et au staff tricolore comme cela est spécifié dans le communiqué officiel publié par le club ce dimanche matin. « Après la confirmation des blessures de ses joueurs appelés en équipe de France, Ousmane Dembélé et Désiré Doué - avec des conséquences sportives importantes pour les joueurs et le club - le Paris Saint-Germain a adressé un courrier à la Fédération française de Football appelant urgemment à un nouveau protocole de coordination médico-sportive entre clubs et sélection nationale, plus transparent et collaboratif, pour faire de la santé des joueurs et de leur accompagnement médical une priorité absolue ».

«Le PSG souhaite que ces événements regrettables ouvrent la voie à la mise en place d’un nouveau cadre formalisé de coordination médicale» Remonté, le PSG ne tient pas à enclencher un clash avec l'équipe de France et a notamment affirmé respecter la sélection tricolore. Le but de cette démarche est simple : empêcher des blessures évitables à l'avenir grâce à un protocole de synchronisation médicale entre les deux entités. « Le Paris Saint-Germain qui tient à réaffirmer son attachement à la mission fédérale et à l’Équipe de France dont le rayonnement constitue un objectif pleinement partagé, souhaite que ces événements regrettables ouvrent la voie à la mise en place d’un nouveau cadre formalisé de coordination médicale, garantissant des échanges systématiques, documentés et réciproques entre les staffs médicaux des clubs et de la sélection ainsi qu’au respect d’un principe de précaution renforcé dans la convocation et l’utilisation des joueurs, notamment lorsqu’ils présentent une pathologie en cours de traitement ».